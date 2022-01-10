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إيران.. مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع بجنوب البلاد (فيديو)

أخبار العالم

إيران.. مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع بجنوب البلاد (فيديو)
AFP
ميدان آزادي في إيران - أرشيف
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح نحو 27 آخرين جراء اصطدام أكثر من 50 سيارة واحتراق عدد منها، في حادث سير مروع اليوم بجنوب إيران.

ووقع الحادث في الطريق الواصل بين مدينة بهبهان ومدينة الأهواز بجنوب إيران، بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة منذ أيام.

وحادث السير وقع في كلا الاتجاهين "ذهاب وإياب" حيث اصطدمت 9 سيارات في أحد المسارين و50 سيارة آخرى في المسار المقابل، احترقت منها 3 سيارات وقتل 3 أشخاص في إحدى السيارات المحروقة، كما قتل شخص رابع في سيارة أخرى.

المصدر: RT

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