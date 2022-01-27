منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو طاجيكستان وقيرغيزستان لوقف إطلاق النار على الحدود
دعا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس حكومتي طاجيكستان وقيرغيزستان لوقف إطلاق النار فورا على الحدود بين البلدين، بعد أنباء عن مناوشات بين الجانبين.
وقال خلال مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين، إن "تجدد الاشتباكات على الحدود، والتي أسفرت عن سقوط 6 جرحى، يثير قلقا شديدا".
وأضاف: "يجب وقف المواجهة المسلحة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان على الفور... يجب حل النزاع سلميا وعلى طاولة المفاوضات".
وشدد زاس على أن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد لتزويد دوشنبه وبيشكك بالمساعدة اللازمة لحل النزاع".
وأعلن في وقت سابق أن سلطات قيرغيزستان وطاجيكستان تتفاوض بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود، وأن الوضع في منطقة النزاع لا يزال متوترا.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وأرمينيا، وبيلاروس.
المصدر: RT
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