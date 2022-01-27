الجيش الإندونيسي يعلن مقتل 3 جنود باشتباك في إقليم بابوا

قتل 3 جنود وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق مسلحين انفصاليين النار على موقع عسكري اليوم الخميس في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق إندونيسيا وفق ما أفاد الجيش.

وشن مهاجمون من جيش تحرير بابوا الغربية، الجناح العسكري لمنظمة بابوا الحرة، الهجوم عند الفجر أثناء تغيير الحرس في منطقة بونشاك الجبلية، معقل الانفصاليين الذين قاتلوا الحكم الإندونيسي في المنطقة الغنية بالمعادن ولكنها كانت منطقة فقيرة منذ أوائل الستينيات.

وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل أكشا إرلانجا، إن "المسلحين فروا إلى الغابة بعد أن رد الجنود بإطلاق النار"، وأضاف أن "المتمردين شنوا هجوما ثانيا بينما كانت القوات تقوم بإجلاء جندي مصاب توفي لاحقا وهو في طريقه إلى مستشفى".

وأكد المتحدث باسم المتمردين سيبي سامبوم، في بيان أن "مقاتلي الجماعة نفذوا الهجوم"، الذي قال إنه استمر أكثر من أربع ساعات، وأضاف أنه "لم يسقط قتلى من جانب المتمردين".

وتابع سامبوم: "هذا جزء من كفاحنا من أجل الاستقلال لقد دعا قادتنا جميع المقاتلين في مناطقنا الدفاعية البالغ عددها 34 إلى مواصلة الحرب في جميع أنحاء أرض بابوا".

المصدر: "أسوشيتد برس"