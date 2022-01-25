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إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا على الأقل في حريق اندلع في حانة عقب مشاجرة بين عصابات

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إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا على الأقل في حريق اندلع في حانة عقب مشاجرة بين عصابات
Globallookpress
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لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في حريق اندلع في حانة، في أعقاب مشاجرة بين عصابات متناحرة في إندونيسيا.

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وقال آدم إرويني ، المتحدث باسم شرطة غرب بابوا، لتلفزيون "مترو"، إن شخصا واحدا قُتل طعنا قبل اشتعال النيران في المكان الواقع في بابوا الغربية، وحوصر 18 شخصا بداخله.

ولفت إلى أن "المعارك بين الشباب في المدن أمر طبيعي، لكنها تسببت في الكثير من الوفيات".

إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا على الأقل في حريق اندلع في حانة عقب مشاجرة بين عصابات
المصدر: the mirro

وأضاف إن "الحادث المميت الذي وقع في مكان الترفيه في سورونج لا يزال قيد التحقيق، ولم يتضح ما إذا كان عدد القتلى سيرتفع".

من جهته، قال ديدي براسيتيو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية، إن المشاجرة كانت بين عصابتين متنافستين من جزيرة مالوكو المجاورة.

المصدر: the mirror

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