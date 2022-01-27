الخارجية الروسية: لو لم يتدخل الغرب لتمت تسوية الأزمة الأوكرانية منذ زمن طويل

قال أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، إن روسيا على قناعة بأنه لولا "المساعدات" الغربية كان سيتم تسوية النزاع في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

وأضاف زايتسيف في موجز صحفي: "والنزاع نفسه، الذي بدأ مع وصول المتعصبين القوميين إلى السلطة، لم يكن ليحدث على الأرجح".

وتابع زايتسيف القول، إن بعض الدول تحاول بث الخلاف بين الشعبين وخلق بؤرة لعدم الاستقرار في أوروبا، بهدف تعقيد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

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وأشار زايتسيف إلى أن موسكو لاحظت "هدوءا نسبيا على خط التماس في دونباس، وانخفض عدد انتهاكات وقف إطلاق النار مقارنة بالأسابيع الأولى من شهر يناير"، وهو ما أكدته أيضا تقارير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي