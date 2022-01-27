قناة: الناتو يدرس تشكيل قوة عسكرية في سلوفاكيا

أفادت قناة "سكاي نيوز"، بأن الدول الأعضاء في الناتو، تدرس إمكانية إنشاء وحدة قتالية تابعة للحلف في سلوفاكيا.

وأضافت القناة القول، إن "الحلفاء في الناتو يفكرون في إمكانية تشكيل ونشر وحدات قتالية جديدة قوامها ألف شخص، في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا".

وأشارت القناة، إلى أن التقسيمات الجديدة ستكون مماثلة لتلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.

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في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها، نشر قوات إضافية على الجناح الشرقي لحلف الناتو قبل التصعيد "المحتمل" حول أوكرانيا، ويجري النظر في نشر قوات إضافية في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي