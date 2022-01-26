دي مايو يحذر من "تصدع الأغلبية" في عملية انتخاب رئيس الجمهورية الإيطالية

حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو من انهيار الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي في جلسة الاقتراع السرية يوم غد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال دي مايو، في تصريح للصحفيين أمام مجلس النواب، "إذا ذهبنا غدا في مواجهة بين يمين-الوسط ويسار-الوسط، فإننا نجازف بشدة بتصدع الأغلبية. نحن نبحث عن اسم مشترك يتوافق عليه التياران".

يذكر أن عملية الاقتراع لم تعد تتطلب أغلبية الثلثين، بل الأغلبية المطلقة (نصف كبار الناخبين+1).

هذا وبدأت يوم الاثنين، عملية الانتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية، من خلال التصويت الأول للبرلمان في جلسة مشتركة.

ويوم أمس الثلاثاء، بدأت جولة الاقتراع السري الثانية لكبار الناخبين (أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ، إضافة إلى ممثلي الحكومات الإقليمية).

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية، بينما أعرب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا عدم الرغبة في ولاية رئاسية ثانية.

المصدر: وكالة "آكي"