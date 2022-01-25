إيطاليا.. يمين-الوسط يعلن تقديم قائمة "شخصيات مرموقة" لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن قادة تيار يمين-الوسط الإيطالي أنهم سيعرضون قائمة باسم مرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على أحزاب تيار يسار-الوسط، تتضمن "شخصيات مرموقة" .

وقال المنسق الوطني لحزب "فورتسا إيطاليا"، أنطونيو تاياني في تصريح صحفي: "سوف نقدم مجموعة من النساء والرجال المرموقين، بينهم مؤسساتيون، الذين في رأينا لديهم الخصائص اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية".

من جهته، قال زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني: "أعتقد أن لا أحد من الأسماء التي سنقترحها يحمل بطاقة حزبية"، مشددا على "أهمية بقاء ماريو دراغي رئيسا للوزراء كونه يعمل بشكل جيد".

ونفى سالفيني وجود وزير الخارجية الأسبق، فرانكو فراتيني ورئيس مجلس الشيوخ سابقا، السيناتور بيير فيرديناندو كازيني في القائمة.

يذكر أن جولة الاقتراع السري الثانية لكبار الناخبين (أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ، إضافة إلى ممثلي الحكومات الإقليمية)، بدأت اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

المصدر: وكالة "آكي"