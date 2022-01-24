إيطاليا.. بدء التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية

أعلنت مصادر رسمية إيطالية أن الانتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية تبدأ اليوم الاثنين، من خلال التصويت الأول للبرلمان في جلسة مشتركة.

وقد تم تحديد موعد البدء بالاقتراع عند تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، ووضعت الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها خلال جولة التصويت الأولى، بينما لا يزال النقاش مستمرا حول أسماء المرشحين.

وذكرت المصادر، أن إجراء الانتخابات في زمن وباء كوفيد 19، أدى إلى تحديد قواعد جديدة حول الكيفية التي يتم بها التصويت من قبل الناخبين الكبار الإيجابيين من ناحية الإصابة بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية، بينما أعرب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا عدم الرغبة في ولاية رئاسية ثانية.

المصدر: وكالة آكي"