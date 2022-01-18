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مقرّب من برلسكوني يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية

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مقرّب من برلسكوني يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية
AP
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أعلن نائب وزير الثقافة الإيطالي الأسبق فيتوريو زغاربي أن إجراءات ترشح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني لرئاسة الجمهورية قد توقفت.

وقال زغاربي المقرب من برلسكوني والذي تواصل نيابة عنه مع برلمانيين لإقناعهم بالتصويت له: "لا بد أن تكون هناك بعض مشاعر عدم الرضا النفسية، ليس من جانب الناخبين، ولكن بالنسبة للمرشح لأنه بقي في ميلانو" مقر اقامته.

وأضاف: "أعتقد أنها وقفة تأمل تعود لحقيقة أنه يفكر في ما إذا كان هناك مخرج مشرف، باسم مرشح يرضيه، ربما سيرجو ماتاريلا"، مؤكدا أن العملية توقفت بشكل موضوعي.

يذكر أن أحزاب يسار الوسط قد أعلنت عن رفضها لبرلسكوني، بينما أعرب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا عدم الرغبة في ولاية رئاسية ثانية.

المصدر: وكالة "آكي"

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