المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين حبس صحافي ألماني تركي في أنقرة

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لحبسها صحافيا ألمانيا من أصل تركي عام 2017، في قضية أثارت توترا في العلاقات بين برلين وأنقرة.

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ودانت المحكمة الأوروبية، تركيا، لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، الصحافي الألماني التركي، دينيز يوجيل.

واعتبرت المحكمة أن تركيا انتهكت "الحقّ بالحرية" و"حرية التعبير والصحافة".

وكان يوجيل قد غطى لحساب الصحيفة المحافظة، حملة قمع واسعة النطاق قامت بها السلطات التركية، مباشرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوليو 2016.

المصدر: AFP