أوكرانيا: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا بدأت بإجلاء موظفين من سفاراتها

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 4 دول غربية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا، أبلغت كييف بنية إجلاء موظفين بسفاراتها من أوكرانيا.

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وقالت في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين: "حتى 24 يناير أبلغت 4 دول فقط، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا، وزارة الخارجية الأوكرانية بنوايا إجلاء أفراد عائلات (الدبلوماسيين) وبعض موظفي السفارات أو السماح لهم لمغادرة أراضي أوكرانيا طوعا".

وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القوميين الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن السلطات في كييف لم تسجل انسحابا جماعيا للدبلوماسيين الأجانب من البلاد، مشيرا إلى أن إجلاء الموظفين تقوم به فقط سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وقال: "السفارات الأخرى لا تقوم بذلك... لا يشاهد أي انسحاب جماعي للدبلوماسيين من البلاد".

وبدأت سفارات الدول الـ4 المذكورة على خلفية تصريحات رسمية متصاعدة وتقارير إعلامية صادرة في الغرب وكييف حول احتمال تعرض أوكرانيا لـ"غزو" من قبل روسيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات