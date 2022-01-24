الاتحاد الأوروبي يخصص 1.2 مليار يورو لأوكرانيا كحزمة مساعدات طارئة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو، في ظل تصاعد الأزمة حولها.

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وأوضحت فون دير لايين، في كلمة قصيرة ألقتها خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو في بروكسل إنها "حزمة مساعدات طارئة" جديدة لا يزال يتعين أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، مشيرة إلى أنه في حال موافقتها على حزمة المساعدات فإن نصف قيمتها "ستصرف على الفور".

وذكرت المسؤولة الأوروبية أن هذه الخطوة تهدف "للتخفيف من آثار الصراع مع روسيا" بالنسبة لأوكرانيا، لافتة أن حزمة المساعدات "ستتكون من قروض ومنح طارئة".

وقالت فون دير لاين: "اسمحوا لي أن أكون واضحة مرة أخرى، أوكرانيا بلد حر وذو سيادة يتخذ قراراته الخاصة، والاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانبه".

ووجهت كييف والعواصم الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، نفت روسيا مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا، رافضة الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية. مع ذلك فقد أعلن الكرملين إنه لا يستبعد استفزازات بهدف تبرير المزاعم بشأن مخططاتها تجاه أوكرانيا، محذرا من أي محاولة لكييف حل النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بقوة عسكرية ستكون لها "عواقب وخيمة".

المصدر: وكالات