موسكو: الناتو يتهم روسيا بتصعيد التوتر حول أوكرانيا لتبرير أنشطته العسكرية على أطراف الحلف الشرقية

أعلن ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن حلف الناتو ينسب لروسيا نوايا عدوانية وهمية بحق أوكرانيا، من أجل تبرير أنشطته المكثفة على أطراف الحلف الشرقية.

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وفي تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية علق الدبلوماسي على قرار الناتو إرسال قوات إضافية إلى حدود دول الحلف مع أوكرانيا، قائلا إن "هذا القرار جاء دليلا جديدا على تعود الناتو على استخدام لغة التهديدات".

وقال نائب الوزير: "هناك من قال مقولة صائبة حول الناتو وهي: إذا كنت تمسك مطرقة في يدك ذلك لا يعني أن كل مشكلة هي المسمار. ذلك أن لغة الناتو هي لغة التهديدات والضغوطات العسكرية، وهو أمر لا جديد فيه".

وأضاف أن بإمكان الحلف أن يساهم في تحسين الوضع حول أوكرانيا إذا دعا سلطاتها إلى تطبيق اتفاقات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بالكامل وبدون إبطاء، وأعاد النظر ببرامج مساعدة كييف، لأن هذه البرامج "تعزز ثقة السلطات (الأوكرانية) بعدم محاسبتها على الجرائم التي ترتكبها ضد شعبها، وتغذي أوهامها بشأن إمكانية حل النزاع بطرق عسكرية".

المصدر: "إنترفاكس"