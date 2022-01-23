رئيسي: إيران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا

قال رئيس إيران، ابراهيم رئيسي، إن الجمهورية الإيرانية تبحث عن علاقات وتعاون مستديم وشامل مع تركيا.

وأكد رئيسي، خلال الاتصال الهاتفي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان معه، اليوم السبت، أن طهران تدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية، في الصعيدين الثنائي والإقليمي، مصرحا أن ايران ترحب بالخطط الهادفة لبناء تعاون ستراتيجي مع تركيا.

وذكر بأن احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، يشكل السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والأمن المستديمين في مختلف المناطق.

إلى ذلك، صرح أردوغان بأن تركيا اعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات، وبما يسهم في تعزيز وتمتين الاواصر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب الرئيسي التركي خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني، عن رغبته في زيارة طهران قريبا.

وأضاف، أن تركيا تعتبر إيران الدولة الجديرة بالثقة في توفير الطاقة لتركيا، وعليه تسعى لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

كما أشار أردوغان إلى القمة الإخيرة بين الرئيسين الايراني والروسي في موسكو، متطلعا لتحقيق نتائج ومنجزات هذه الزيارة في مختلف المجالات قريبا، ومؤكدا على استعداد أنقرة لمواكبة جهود طهران الهادفة إلى استقرار المنطقة.

المصدر: إرنا