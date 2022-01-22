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محكمة تركية تأمر بسجن صحفية اعتقلت بتهمة "إهانة" رئيس الدولة

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محكمة تركية تأمر بسجن صحفية اعتقلت بتهمة
Facebook@sedef.kabasyirmibesoglu
الصحفية التركية صدف كاباش
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أمرت محكمة في تركيا مساء اليوم السبت بسجن الصحفية صدف كاباش بعد اعتقالها بتهمة "إهانة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتمت إحالة كاباش إلى المحكمة بعد اعتقالها سابقا اليوم في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه ضدها في جريمة "إهانة شخصية الرئيس"، بخصوص تصريحاتها في برنامج تلفزيوني حضرته.

كانت السلطات التركية قد ألقت القبض اليوم السبت، على الصحفية كاباش، التي شبهت أردوغان بالحيوان في القصر قائلة إن ثمة مقولة مأثورة تقول: "عندما تدخل الماشية قصرا، فإنها لا تصبح ملكة، ولكن القصر يصبح حظيرة".

وكان المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري (المعارض) ورئيس حزب وطن التركي محرم إنجة، انتقد حكومة العدالة والتنمية بسبب اعتقال الصحفية التركية.

وقال إينجة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "يا أردوغان! إن نظام حكمك هو نظام استبداد ونظام شر". وأضاف أن رئيس الدولة هو المسؤول عن محاولات إسكات أصوات معارضيه أمثال كاباش، بل وإسكات "ملايين الأشخاص الذين لا يفكرون مثلك".

من جهته علق وزير العدل التركي عبد الحميد غول على تصريحات الصحفية المعتقلة: "إنني أدين التصريحات عديمة الضمير والقبيحة التي تستهدف رئيسنا المُنتخب بأصوات أمتنا".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تصريحات الصحفية أثارت استنكارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون من روادها أن تصريحاتها تجاوز وإهانة لرئيس الدولة وليس حرية تعبير.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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