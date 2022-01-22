 
مباشر

الشهر المقبل.. الأمير ويليام في أول زيارة رسمية إلى دبي

أخبار العالم

الشهر المقبل.. الأمير ويليام في أول زيارة رسمية إلى دبي
AFP
الأمير ويليام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s88y

يزور الأمير ويليام، دبي للمرة الأولى في 10 فبراير القادم تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات، والاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020.

إقرأ المزيد
بريطانيا.. الأمير وليام يكشف عما يفضله في عطلة أعياد الميلاد
بريطانيا.. الأمير وليام يكشف عما يفضله في عطلة أعياد الميلاد

وبحسب ما أعلن قصر "كنسينغتون"، فإن: "العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات عميقة وقوية، وزيارة الأمير ويليام ستركز على هذه الروابط وتدعمها وتتيح له فرصة التفاعل مع الشباب الإماراتي وقادة الحكومة وأنصار الحفاظ على البيئة".

وسيشارك حفيد الملكة إليزابيث في مراسم تسليم عصا الملكة لدورة ألعاب برمنغهام 2022، التي أطلقتها ملكة بريطانيا من قصر باكنغهام، في شهر أكتوبر عام 2021، حيث ستجوب العصا موقع إكسبو 2020 لزيارة الأجنحة الوطنية للكومنولث.

وهذه المرة الأولى التي يزور بها الأمير ويليام دبي، كما أنها الزيارة الأولى له منذ عام 2019، أي بعد تفشي فيروس كورونا عندما زار الشرق الأوسط.

وكان الأمير تشارلز قد سبق نجله في زيارة إلى دبي عام 2016 برفقة زوجته.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا