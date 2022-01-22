الشهر المقبل.. الأمير ويليام في أول زيارة رسمية إلى دبي

يزور الأمير ويليام، دبي للمرة الأولى في 10 فبراير القادم تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات، والاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020.

إقرأ المزيد

وبحسب ما أعلن قصر "كنسينغتون"، فإن: "العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات عميقة وقوية، وزيارة الأمير ويليام ستركز على هذه الروابط وتدعمها وتتيح له فرصة التفاعل مع الشباب الإماراتي وقادة الحكومة وأنصار الحفاظ على البيئة".

وسيشارك حفيد الملكة إليزابيث في مراسم تسليم عصا الملكة لدورة ألعاب برمنغهام 2022، التي أطلقتها ملكة بريطانيا من قصر باكنغهام، في شهر أكتوبر عام 2021، حيث ستجوب العصا موقع إكسبو 2020 لزيارة الأجنحة الوطنية للكومنولث.

وهذه المرة الأولى التي يزور بها الأمير ويليام دبي، كما أنها الزيارة الأولى له منذ عام 2019، أي بعد تفشي فيروس كورونا عندما زار الشرق الأوسط.

وكان الأمير تشارلز قد سبق نجله في زيارة إلى دبي عام 2016 برفقة زوجته.

المصدر: RT