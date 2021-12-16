بريطانيا.. الأمير وليام يكشف عما يفضله في عطلة أعياد الميلاد

كشف الأمير وليام عن بعض الأمور التي يفضلها خلال عطلة عيد الميلاد (كريسماس)، وذلك ردا على أسئلة وجهها له أطفال يخضعون للعلاج من السرطان في مستشفى "رويال مارسدن" بلندن.

وقال وليام (39 عاما) للمرضى الصغار، إنه "يحب فيلم (إيلف) من بطولة ويل فيريل، وأغنيته المفضلة لعيد الميلاد هي ترنيمة (فيليز نافيداد)، كما أنه يحب تناول كرنب بروكسل مع لحم الديك الرومي والبطاطا المشوية والسجق".

وسأله أحد الأطفال عما إذا كان يمتلك سيارة رياضية لامبرغيني، فأجاب: "أود لو أن لدي لامبرغيني كبيرة وصفراء زاهية، لكن لا للأسف، لا أمتلكها".

وأصبح وليام، الثاني في الترتيب إلى العرش البريطاني بعد والده الأمير تشارلز، رئيسا للمستشفى عام 2007.

وعندما سئل ما الذي سيفعله، إن كان مسؤولا عن عيد الميلاد ليوم واحد، فرد قائلا: "أود جمع كل الناس معا في حفل كبير.. بالتأكيد لن يكون هناك كوفيد ولن يكون هناك أي سرطان في العالم".

المصدر: "أ ب"