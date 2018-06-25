الأمير وليام يشهد عرضا لأطفال سوريين على مسرح جرش

جال الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا برفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الاثنين في مدينة جرش الرومانية الأثرية شمال المملكة والتقيا أطفالا سوريين وأردنيين.

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وتجول الأميران في "شارع الأعمدة" الذي يبلغ طوله نحو 800 متر، وأرضه مرصوفة بالحجارة، وفي جانبيه أعمدة طويلة مزينة بنقوش أثرية، كما زارا "معبد أرتيموس" الذي بني على منطقة مرتفعة ويعرف بمعبد الآلهة الحارسة للمدينة، وتم إنشاؤه في القرن الثاني الميلادي.

وكان في استقبال الأميرين عند المسرح الجنوبي طلاب سوريون وأردنيون (أطفال أعمارهم بين 9 إلى 15 عاما)، من مركز "مكاني"، قدموا عرضا أمام الأميرين تضمن غناء وشعرا.

Prince William met Syrian refugee mothers and children in Jerash, Jordan, today who are benefiting from @UNICEFJordan's #Makani programme, which offers psychological support, life skills training and alternative education for them. #RoyalVisitJordanpic.twitter.com/HtrNYV7PE2 — Omid Scobie (@scobie) 25 июня 2018 г.

وبرنامج "مكاني" عبارة عن مبادرة تدعمها "اليونيسف" لدعم الأطفال السوريين والأردنيين في الأردن وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم للتعلم.

Jerash, one of the most beautiful historical and tourist destinations in #OurJordan that attracts visitors from around the globe. With His Royal Highness Prince William, Duke of Cambridge, on a visit to the Greco-Roman archeological site of Jerash pic.twitter.com/4351hfu1Bm — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 25 июня 2018 г.

بعض الراحة بعد أول يوم عمل من زيارة الأمير ويليام، دوق كامبريدج، إلى #أردننا



Having a relaxing evening with His Royal Highness Prince William, Duke of Cambridge, after his first day in #OurJordanpic.twitter.com/QKOrnHgXDx — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 24 июня 2018 г.

ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إليها بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

ويعيش 80% من السوريين في الأردن خارج المخيمات في المدن والقرى الأردنية.

ووصل وليام إلى الأردن الأحد في مستهل جولة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وسيلتقي الأمير خلال زيارته الأردن جنودا بريطانيين متمركزين في المملكة، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

المصدر: وكالات