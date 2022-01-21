الدفاع الروسية تعلن انتهاء المناورات البحرية بمشاركة الصين وإيران في بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن انتهاء التدريبات العسكرية البحرية "CHIRU-2022" بمشاركة الصين وإيران، في بحر العرب.

وصرحت وزارة الدفاع بأن السفن الحربية الروسية والصينية والإيرانية قامت بتدريبات على عمليات الإنقاذ في البحر.

وقالت في بيان إن "التدريبات البحرية الروسية - الصينية - الإيرانية تم أجراؤها في خليج عمان (الجزء الشمالي من بحر العرب) وفي الأجواء هناك. وشاركت في هذه التدريبات، مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ، والطراد الحامل للصواريخ "فارياج"، والسفينة الضخمة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس"، وشارك في التدريبات ما مجموعه 14 سفينة حربية وسفينة مساعدة من ثلاثة أساطيل".

المصدر: نوفوستي