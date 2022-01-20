بايدن يعلن أن إدارته تدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أن إدارته تدرس إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية كمنظمة إرهابية دولية، وذلك بعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الإمارات.

وقال بايدن في معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعدما تم حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين: "الإجابة هي أنها قيد الدراسة".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي بعد فترة وجيزة من إصدار السفارة الإماراتية بيانا قالت فيه إن سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة حث إدارة بايدن على إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ردا على الضربات التي استهدفت يوم الاثنين الماضي مطار أبو ظبي ومستودع وقود.

وفي نفس السياق قال بايدن إنه "سيكون من الصعب للغاية" إنهاء الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي تنتمي إليه الإمارات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب منذ أن أطلق مبادرة بعد وقت قصير من توليه منصبه قبل عام لتعزيز جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام وإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

The UAE welcomes @POTUS comments that Houthi return to terror list is under consideration. Case is clear—launching ballistic and cruise missiles against civilian targets, sustaining aggression, diverting aid from Yemeni people. (1/2)https://t.co/GgsCcGbheR — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 19, 2022

In comments earlier today, Amb Al Otaiba described the Houthi terrorist attacks against civilian sites in the UAE that killed 3 innocent civilians. He called on the Administration and Congress to support re-designating the Houthi terrorist organization as an FTO. (1/3) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 19, 2022

المصدر: وكالات