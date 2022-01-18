الحوثيون يؤكـدون أن هجماتهم ضد دول التحالف مستمرة

كشف جماعة الحوثي عن أنواع الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على الامارات من بينها صاروخ ذو الفقار الباليستي وطائرات صماد ثلاثة المسيرة.

في المقابل، أكدت جماعة الحوثي مقتل أربعة عشر شخصا، وجرح أحد عشر من بينهم نساء وأطفال في غارات لطيران التحالف استهدفت الحي السكني الليبي في صنعاء. وكان الهجوم الحوثي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر انفجار صهاريج لنقل المحروقات بمنطقة المصفح واندلاع حريق في مطار أبو ظبي الدولي.