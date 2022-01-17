وزير الخارجية الإماراتي يطلب من نظيره الأمريكي تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

قال موقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان طلب من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم الاثنين إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.

وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" إنه وخلال المكالمة بين عبد الله بن زايد والوزير بلينكن، كان هناك نقاش حول فكرة إعادة تصنيف الحوثيين على أساس أفعالهم الحالية.

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وأفاد المسؤول بأن الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي، واختطاف سفينة ترفع علم الإمارات، يندرجان مباشرة في هذه الفئة.

جدير بالذكر أنه وبعد أقل من شهر من توليه منصبه، تراجع الرئيس بايدن عن قرار إدارة ترامب بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وقال إنها أعاقت المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

ومنذ ذلك الحين، صعد الحوثيون من هجماتهم ضد السعودية ودول أخرى في المنطقة بما في ذلك هجوم يوم الاثنين الذي استهدف أبو ظبي.

إلى ذلك، أدان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان هجوم الحوثيين.

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وقال سوليفان في بيان "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبتهم".

وأضاف: "التزامنا بأمن الإمارات لا يتزعزع، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أراضيهم".

انفجرت ثلاث ناقلات نفط قرب ميناء أبوظبي ظهر الاثنين بعد تعرضها للهجوم، حيث لقي 3 مدنيين مصرعهم فيما أصيب 6 على الأقل.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم وقالوا إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على ميناء أبو ظبي.

ومنذ الهجمات، أجرى المسؤولون الإماراتيون محادثات مع العديد من حلفائهم الإقليميين ومع إدارة بايدن بشأن الخطوات التالية.

المصدر: موقع "أكسيوس"