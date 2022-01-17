"إعصار اليمن".. الحوثيون يكشفون تفاصيل "عملية نوعية في العمق الإماراتي" (فيديو)

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفيذها "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي".

وكشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تفاصيل العملية العسكرية.

وقال يحيى سريع إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية تحمل اسم "إعصار اليمن"، وذلك ردا على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي، مؤكدا أن العملية العسكرية كانت نوعية وناجحة.

وأفاد بأن "عملية إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.

وصرح أيضا بأن العملية التي وصفها بـ"الموفقة"، تمت بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، مشيرا في السياق إلى أنها حققت أهدافها بنجاح.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان مصور "إن القوات المسلحة وهي تنفذ اليوم ما وعدت به، تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة".

وشدد يحيي سريع على أنه يعتبر الإمارات دولة غير آمنة طالما استمر تصعيدها ضد اليمن.

وحذرت القوات التابعة للحوثيين الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في الإمارات ودعتهم للاابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظا على سلامتهم، مؤكدة أنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية النوعية في العمق الإماراتي..#عملية_إعصار_اليمنpic.twitter.com/2TWZlPMVOX — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2022

وأفادت شرطة أبو ظبي صباح الاثنين بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

المصدر: RT + وكالات