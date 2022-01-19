 
مباشر

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال معاملة نزلاء سجن غوانتانامو الأمريكي

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال معاملة نزلاء سجن غوانتانامو الأمريكي
AP
سجن غوانتانامو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7kc

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها الشديد حيال معاملة إدارة سجن غوانتانامو الأمريكي لنزلائه، مشيرة إلى تلكؤ الرئيس جو بايدن في تنفيذ تعهداته بإغلاق هذا السجن.

وقال سيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن "الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ بشأن سجن غوانتانامو ومعاملة السجناء هناك".

إقرأ المزيد
معتقل في غوانتانامو يروي تفاصيل تعرضه للتعذيب على يد الـ
معتقل في غوانتانامو يروي تفاصيل تعرضه للتعذيب على يد الـ"CIA"

وأشار إلى أنه رغم وعود بايدن الانتخابية لم يتم إغلاق السجن، بل يتم توفير التمويل اللازم لصيانته.

ويشتهر السجن الذي يقع في قاعدة غوانتانامو الأمريكية بتعريض نزلائه إلى انتهاك حقوق الإنسان.

إقرأ المزيد
إدارة بايدن: نهدف إلى إغلاق قاعدة غوانتانامو
إدارة بايدن: نهدف إلى إغلاق قاعدة غوانتانامو

وفتحت الولايات المتحدة المعتقل في قاعدتها المستأجرة منذ العام 1903 بمضيق غوانتانامو في أراضي كوبا شهر يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق، الجمهوري جورج بوش الابن، وكانت الدفعة الأولى من المعقلين في هذه المنشأة تضم 20 شخصا تم احتجازهم في أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة في العمليات القتالية في صفوف حركة "طالبان".

ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص في هذا المعتقل جميعهم تقريبا من الدول الإسلامية، خاصة السعودية وأفغانستان واليمن، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم.

إقرأ المزيد
القضاء العسكري الأمريكي يصدر حكما بحق مسجون في غوانتانامو تحدث عن تعذيب من
القضاء العسكري الأمريكي يصدر حكما بحق مسجون في غوانتانامو تحدث عن تعذيب من "CIA"

وفي 21 يناير 2009 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أمرا بإغلاق المعتقل، على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة الولايات المتحدة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل واسع النطاق، إلا أن الكونغرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن إدارة بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص متعقل غوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا