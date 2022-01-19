حكم قضائي أمريكي بمصادرة 240 ألف دولار من أصول كوريا الشمالية تعويضا لعائلة طالب أمريكي متوفى

قضت محكمة في نيويورك بدفع 240 ألف دولار من أصول بيونغ يانغ المجمدة تعويضا لعائلة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، المتوفي في سجنه بكوريا الشمالية.

ووافقت المحكمة على مصادرة الأصول من حسابات مصرف Korea Kwangson Banking Corp. الكوري الشمالية، بينما لم ترد سلطات كوريا الشمالية وممثلو المصرف على مذكرات القضاء الأمريكية.

وألزمت المحكمة سلطات ولاية نيويورك بمصادرة الأصول لتحويلها إلى صندوق أوتو وارمبير الذي أسسه أهالي الطالب الأمريكي بعد وفاته.

إقرأ المزيد

يذكر أن الطالب الأمريكي حكم عليه في كوريا الشمالية عام 2016 بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس. وبعد 15 شهرا من صدور الحكم أعادته كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، وهو في حالة الغيبوبة.

وتوفي الطالب بعد فترة قصيرة من إعادته للولايات المتحدة. ورفعت عائلته دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية، متهمة سلطات بيونغ بقتل وتعذيب أوتو وارمبير.

المصدر: واشنطن بوست