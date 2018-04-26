والدا طالب أمريكي يتهمان بيونغ يانغ بقتل ابنهما

تقدم والدا الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، والذي توفي عقب إفراج سلطات كوريا الشمالية عنه، بدعوى إلى المحكمة الأمريكية ضد سلطات بيونغ يانغ.

وذكرت مصادر قضائية مطلعة، أن الدعوى قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، على أساس "أن السلطات الكورية اعتقلت وارمبير بشكل غير قانوني، وعذبته ما أدى إلى وفاته لاحقا".

وتؤكد ورقة الدعوى على أن "بيونغ يانغ، وفي محاولة منها للتأثير على الولايات المتحدة اعتقلت وارمبير، مرغمة إياه على تقديم اعتراف كاذب بخصوص أنشطة تخريبية، وعذبته، وظل رهن الاحتجاز لمدة سنة ونصف السنة، ولم يسمح له بالتواصل مع عائلته، وعاد في غيبوبة بعد أن أصيب بآفة حادة في الدماغ أدت إلى وفاته".

وأشارت إلى أنه "بسبب تأثير مباشر أو غير مباشر من كوريا الشمالية توفي وارمبير".

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المصدر: تاس