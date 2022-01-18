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الخارجية الأمريكية: بلينكن ولافروف سيلتقيان في جنيف 21 يناير

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الخارجية الأمريكية: بلينكن ولافروف سيلتقيان في جنيف 21 يناير
Globallookpress MFA Russia
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف سيلتقيان في مدينة جنيف السويسرية في الـ21 من يناير الجاري.

وقالت مسؤولة رفيعة في الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن "الوزير بلينكن تحدث صباح اليوم مع الوزير لافروف، واتفق الاثنان على جدوى عقد لقاء شخصي بينهما".

وتابعت قائلة إنه نظرا لجدول أعمال بلينكن، وزيارتيه المقررتين لكييف وبرلين، تمت إضافة جنيف على جدوله، وسيعقد اللقاء يوم 21 يناير بعد مباحثات بلينكن في أوكرانيا وألمانيا.

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وأكدت أن ذلك دليل على أن الدبلوماسية "ما زالت على قيد الحياة" في ما يخص الأزمة حول أوكرانيا، فيما لم تشر للطرف المبادر لعقد لقاء الوزيرين.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1" أن العمل الحثيث جار على تنظيم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي يوم الثلاثاء، الذي بحثا خلاله الضمانات الأمنية الروسية المطروحة على الناتو والوضع حول أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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