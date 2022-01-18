لافروف وبلينكن يناقشان نتائج الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن بحثا نتائج الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك اجتماعات روسيا – الناتو.

وأشارت الوزارة في بيان لها: "ناقش الوزيران حوار الاستقرار الاستراتيجي في 10 يناير، واجتماع مجلس روسيا وحلف الناتو في 12 يناير، وكذلك اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 يناير".

وأضاف البيان: "شدد الوزير بلينكن على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات بشأن الجيش الروسي المقلق بشدة والتعزيزات في أوكرانيا وبالقرب منها".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية المحادثة الهاتفية بين الوزيرين، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

المصدر: "نوفوستي"