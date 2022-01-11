الولايات المتحدة: مفاوضاتنا مع روسيا لم تكن فشلا على الإطلاق

رفض السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، اعتبار المفاوضات التي جرت أمس الاثنين بين البلدين في جنيف حول ملف الضمانات الأمنية فشلا، مشيرا إلى أن المناقشات كانت مثمرة.

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وقال ساليفان، في حديث لقناة "دوجد" الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات باءت بالفشل: "لا، هذا ليس صحيحا على الإطلاق. يمكن أن يحدث في نهاية المطاف، لكن ليس لدي انطباع أن هذا هو الاتجاه الذي نتحرك فيه".

وتابع ساليفان: "من المهم بالنسبة إلينا التركيز على أن هذا كان حوارا استمر 8 ساعات. إنه لم يكن مجرد عرض تقديمي للمواقف من مقبل كلا الطرفين".

وأوضح: "الولايات المتحدة تسعى إلى أن تكون دقيقة للغاية فيما نقوله في المجال العلني، نحن نريد العمل مع الجانب الروسي، ونعتقد أن السبيل الأفضل لتحقيق ذلك يتمثل في إجراء مناقشات غير علنية مثل تلك التي جرت أمس".

وبين السفير الأمريكي: "المناقشات تمحورت حول القضايا التي لم تطلها سابقا المباحثات في إطار الحوار الاستقرار الاستراتيجي. لكن كما قلت إنها كانت مناقشة مثمرة".

واستضافت جنيف أمس الاثنين مفاوضات استمرت 7.5 ساعة بين روسيا والولايات المتحدة حول ملف الضمانات الأمنية على رأسها مطالبة الطرف الروسي للناتو بضمان عدم توسعه شرقا، الأمر الذي يرفضه قطعا الجانب الأمريكي.

وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية و"دفع ثمن باهظ" لأي تحرك مماثل.

المصدر: وكالات