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طالبان باكستان تتبنى سلسلة هجمات على الشرطة

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طالبان باكستان تتبنى سلسلة هجمات على الشرطة
AFP Rizwan TABASSUM
الشؤطة الباكستانية - أرشيف
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أعلن في باكستان أن حركة طالبان باكستان استهدفت الشرطة بعدد من الهجمات في إسلام آباد ومناطق أخرى شمال غربي البلاد، قتل فيها اثنان من الشرطة التي استطاعت تصفية المهاجمين.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن "أول هجوم وقع في العاصمة الباكستانية أمس الاثنين، قتل فيه شرطي ومهاجمان، ما أثار مخاوف تسرب المسلحين لإحدى أكثر مدن باكستان أمنا".

وأضافت: "في هجمات منفصلة، قتل شرطيان في منطقتي دير وشمال وزيرستان في إقليم خيبر بختنخوا الذي يحد أفغانستان".

وقال المتحدث باسم الحركة محمد خرساني، إن "جماعته مسؤولة عن الهجمات في العاصمة الباكستانية وشمال غرب البلاد".

وأضاف: "أحد عناصر الحركة قتل في الهجوم الذي وقع في منطقة بجور شمال غرب باكستان".

المصدر: "أ ب"

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