باكستان.. مقتل شرطي بهجوم مسلح
Globallookpress الشرطة الباكستانية ـ أرشيف
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قتل شرطي بهجوم مسلح على نقطة تفتيش في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فيما تمت تصفية المهاجمين.
وقالت الشرطة الباكستانية إن شرطيين أصيبا أيضا في الهجوم الذي وقع قرب أحد الأسواق، ونقلا إلى المستشفى.
بينما ندد وزير الداخلية رشيد أحمد بالهجوم وأمر بفتح تحقيق.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، بينما لا تزال الشرطة تحقق.
ويوم الجمعة الماضي هاجم متشددون موقعا للجيش في شمال غرب البلاد المضطرب على الحدود مع أفغانستان ما أدى إلى تبادل كثيف للنيران أسفر عن مقتل جندي باكستاني.
وهو الهجوم الذي تبنته حركة طالبان الباكستانية.
المصدر: "أسوشيتد برس"
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