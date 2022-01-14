باكستان.. مقتل جندي بهجوم مسلح
AFP
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أعلن الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا للجيش شمال غربي البلاد على حدود أفغانستان ما أسفر عن مقتل جندي في تبادل لإطلاق النار.
وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم ولم تورد الحركة في بيان إعلانها المسؤولية على "تويتر" تفاصيل.
ووفق بيان عسكري للجيش وقع الهجوم قبل الفجر في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، وردت القوات على الهحوم لكن لم يتضح ما إذا كان مهاجمون قد أصيبوا.
كما جاء في بيان منفصل للجيش أن القوات الباكستانية داهمت يوم الجمعة أيضا مخبأ للمتشددين في بلدة ميران شاه شمال غرب البلاد، وقتلت مسلحا واعتقلت مشتبهين اثنين.
المصدر: "أسوشيتد برس"
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