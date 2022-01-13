"طالبان" الباكستانية تؤكد مقتل متحدث سابق باسم الحركة في أفغانستان

أكدت حركة "طالبان" الباكستانية اليوم الخميس مقتل متحدث سابق للحركة في أفغانستان المجاورة في نهاية الأسبوع وتعهدت بالثأر لمقتله.

وأعلنت جماعة "تحريك طالبان" باكستان المحظورة، على "تويتر" وفاة الرجل المعروف باسم محمد خراساني، وهو اسم مستعار، واسمه الحقيقي خالد بلطي.

ويأتي هذا التأكيد بعد أيام من إعلان مسؤولين أمنيين باكستانيين أن المتحدث السابق باسم حركة "طالبان" الباكستانية قتل بالرصاص في ولاية ننغرهار بأفغانستان، ولم تؤكد "طالبان" الباكستانية الادعاء حتى اليوم الخميس.

وقال المتحدث الحالي باسم الحركة الباكستانية، والذي يحمل أيضا اسم محمد خراساني، على "تويتر" إن "بلطي قتل في التاسع من يناير أثناء سفره، وإن وفاة بلطي كانت خسارة كبيرة وإن الحركة ستثأر لمقتله قريبا".

المصدر: "أسوشيتد برس"