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الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الإيراني في موسكو الأربعاء

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الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الإيراني في موسكو الأربعاء
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.

يتبع..

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