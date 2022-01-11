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طهران: الرئيس الإيراني يزور روسيا قريبا

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طهران: الرئيس الإيراني يزور روسيا قريبا
AP Iranian Presidency Office
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
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أعلنت طهران، الاثنين، أن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا مدرجة في جدول أعماله منذ فترة وهو سيقوم بها قريبا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين إيران وروسيا وتتضمن أبعادا تجارية واقتصادية ومحادثات ثنائية وإقليمية ودولية".

وأضاف خطيب زاده: "العلاقات الإيرانية الروسية وثيقة ومبنية على أساس حسن الجوار والتناغم الذي تبلور في مختلف الإجراءات والرؤى مثلما نراه في فيينا وفي آستانا".

وأوضح أن "زيارة رئيسي كزيارة عمل مدرجة منذ فترة في جدول الأعمال وستتم قريبا".

وسبق أن أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم 28 ديسمبر، تحضيرات موسكو لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، إبراهيم رئيسي.

المصدر: وكالات إيرانية

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