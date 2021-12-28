الكرملين يؤكد إجراء تحضيرات لقمة بوتين - رئيسي
Sputnik Sergey Guneev
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تحضيرات موسكو لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "التحضيرات جارية لإجراء اتصالات روسية إيرانية على أعلى المستويات".
وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الرئيس الإيراني سوف يزور موسكو مطلع العام المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح المتحدث أن الهدف من هذه الزيارة هي "تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
المصدر: "تاس"
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