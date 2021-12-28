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طهران: الرئيس الإيراني سيزور موسكو في مطلع 2022 بدعوة من بوتين

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طهران: الرئيس الإيراني سيزور موسكو في مطلع 2022 بدعوة من بوتين
Reuters Didor Sadulloev
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة الروسية موسكو في مطلع العام المقبل 2022.

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وقال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي: "الرئيس الإيراني سوف يزور موسكو في مطلع العام المقبل 2022"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "تأتي بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

المصدر: RT

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