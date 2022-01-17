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أوكرانيا.. الادعاء يطلب اعتقال بوروشينكو مع إمكانية دفع كفالة

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أوكرانيا.. الادعاء يطلب اعتقال بوروشينكو مع إمكانية دفع كفالة
Globallookpress Yevhen Kotenko
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو
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طالب الادعاء بمحكمة بيتشيرسكي في كييف باعتقال الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو مع إمكانية دفع كفالة تبلغ حوالي 35,7 مليون دولار، على ذمة التحقيق معه في الخيانة العظمى​​​.

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وقال المدعي العام في جلسة استماع في المحكمة: "أطلب منكم تطبيق إجراء وقائي تجاه بوروشينكو بتوقيفه شهرين، ودفعه كفالة قدرها مليار غريفنيا" .

كما طالب الادعاء بإلزام بوروشينكو بتسليم جوازات سفره، وفي حال دفعه الكفالة إخضاعه للسوار الإلكتروني.

ووصل بوروشينكو إلى كييف اليوم قادما من العاصمة البولندية وارسو، وفي مطار كييف، حاول الموظفون وفقا له الحيلولة دون دخوله البلاد، وسحبوا جواز سفره بحجة ضرورة التفتيش، إلا أنهم أعادوه في وقت لاحق، وتم السماح له بدخول البلاد.

وتنظر السلطات القضائية في القيود التي ستفرض على بوروشينكو بتهمة "الخيانة العظمى وتشجيع الإرهاب" بشراء الحكومة في عهده الفحم من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا.

وكان بوروشينكو ذكر سابقا أن 130 ملفا قضائيا فتحت ضده لكن حوالي 40 منها تم طيّها.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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