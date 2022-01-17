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شاهد.. الرئيس الأوكراني السابق يغفو أثناء جلسة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى

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سجلت كاميرات الرئيس الأوكراني السابق زعيم حزب "التضامن الأوروبي" بيترو بوروشنكو نائما أثناء جلسة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى اليوم الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقد وصل بوروشينكو إلى مطار كييف قادما من وارسو اليوم الاثنين، واضطر للوقوف فترة من الزمن عند نقطة الهجرة والجوازات بعد أن تأخر عناصر حرس الحدود في التحقق من جواز سفره.

المصدر: وكالات

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