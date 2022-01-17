الناتو يقرر توسيع مبادئ الدفاع الجماعي لتشمل الفضاء الكوني

قرر الناتو توسيع مبادئ الدفاع الجماعي لتشمل الفضاء الكوني، بما في ذلك تطبيق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، بما يشمل الرد العسكري الجماعي على أي هجوم على إحدى دول الحلف.

وجاء في وثيقة "سياسة الشاملة للناتو في الفضاء"، التي نشرت يوم الاثنين: "في قمة بروكسل عام 2021، اتفق الحلفاء على أن الهجمات التي تشن من الفضاء تشكل تحديا واضحا لأمن حلف الناتو، وقد تهدد عواقبها الازدهار والأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والأوروبي – الأطلسي، ويمكن أن تكون ضارة للمجتمعات الحديثة مثل الهجمات التقليدية. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الناتو. وسيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص من جانب مجلس شمال الأطلسي على أساس كل حالة على حدة".

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تؤكد الوثيقة أن الناتو يعتزم دمج الفضاء الكوني، في نظام الأمن والدفاع الجماعي للحلف، إلى جانب المجال السيبراني، وكذلك المجالات البحرية والجوية والبرية.

وزعم الناتو بأن نشاطات الحلف في الفضاء، ستتم في إطار القانون الدولي.

المصدر: تاس