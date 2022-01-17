الخارجية الروسية تعبر عن خيبة أملها من معارضة برلين لبث قناة "RT DE"

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن خيبة أملها العميق لأن برلين تواصل معارضة عمل قناة "RT DE".

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي: "تواصل برلين معارضتها الحيوية - وذلك لأسباب سياسية واضحة - لعمل مؤسسة "تي في نوفوستي" الإعلامية الروسية في الأراضي الألمانية، وبالدرجة الأولى لعمل مكتبها التلفزيوني الناطق باللغة الألمانية والذي يعمل تحت اسم "RT DE".

وأضاف البيان أن روسيا تؤكد هذا الواقع "بخيبة أمل عميق". وتابع: "ابتداء من لحظة إطلاق هذه القناة في 16 ديسمبر عام 2021 اتخذت السلطات الألمانية عددا من الخطوات الهادفة إلى طرد "RT DE" من المجال الإعلامي الألماني، مما أدى إلى مقاطعة جزئية لبث "RT DE" عبر الأقمار الصناعية وكذلك إزالة القناة في موقع "يوتيوب".

وأعلن السفير الروسي لدى برلين في 2 يناير الجاري أن روسيا سترد "أكيدا" على وقف بث قناة "ٌRT DE" في ألمانيا. من جانبها كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلنا سابقا أن روسيا قد تكون مضطرة للرد على مثل هذه التصرفات الألمانية. وقال المكتب الصحفي لإدارة وسائل الإعلام برلين-براندنبورغ (MABB) إن مؤسسة إدارة وسائل الإعلام قدمت في 17 ديسمبر شكوى إلى المحكمة بحق "RT DE" بسبب إطلاق بثها.

المصدر: نوفوستي