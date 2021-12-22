ألمانيا تجبر خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE

أجبرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأربعاء، خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE الناطقة بالألمانية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لشبكة RT.

إقرأ المزيد

ووصفت شبكة RT في بيان لها هذه الخطوة بأنها غير قانونية، وقالت: "من غير المناسب للجهة التنظيمية الألمانية أن تتجاوز وتتجاهل الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، الملزمة لها، بإجبار Eutelsat على إزالة RT DE من منصتها ليس إلا بسبب الادعاءات غير المبررة والمنافية بالواقع للجهة المنظمة الألمانية".

وتابع البيان: "نعتبر تصرفات المنظم الألماني غير قانونية ونحن على ثقة بأن هذا القرار ستتم العودة عنه بعد إجراءات قضائية. ولا يزال بإمكان مشاهدينا مشاهدة RT DE على موقعها الإلكتروني، من خلال SmartTV، وكذلك من خلال تطبيق RT News".

يتبع..