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الخارجية الروسية تنفي منشورات حول توريد أسلحة لمعارضي حركة طالبان

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الخارجية الروسية تنفي منشورات حول توريد أسلحة لمعارضي حركة طالبان
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية في موسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لم تشارك ولا تنوي المشاركة في تسليح الأطراف المعارضة في أفغانستان.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي: "لم تشارك روسيا بصورة أو بأخرى ولا تنوي المشاركة في تسليح الأطراف الأفغانية المتحاربة. نعتقد أن تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لن يساعد في استقرار الوضع في أفغانستان بل بالعكس سيؤدي إلى تشديد حدة توتر الخلافات الأفغانية الداخلية التي تنطوي على نشوب حرب أهلية على أسس عرقية".

وشددت الوزارة على أن هذا السيناريو يتناقض بشكل أصلي مع المصالح الروسية.

كما وصفت تعليقات عدد من الخبراء الأمريكيين المعادين لروسيا حول عمليات تسليم مزعومة لأسلحة روسية الصنع إلى جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية في ولاية بنجشير بأنها تصريحات زائفة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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