لافروف: موسكو تنتظر ردا من واشنطن والناتو بخصوص ضمانات الأمن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يوجد سبب للاعتقاد بأنه ستتم في الأيام المقبلة، اتصالات بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا.

وذكر الوزير، أن موسكو تأمل باستلام الرد الموعود من جانب واشنطن والناتو بخصوص الضمانات الأمنية التي تطالب روسيا بها.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي: "نتوقع كثيرا استلام الردود المحددة التي وعدنا بها على مسودات الوثائق التي سلمتها روسيا إلى الولايات المتحدة وأعضاء الناتو. هناك سبب للاعتقاد بأن بعض الاتصالات حول هذا الموضوع ستتم هذه الأيام".

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في الأسبوع الماضي، جرت سلسلة من المشاورات بين روسيا، والولايات المتحدة والناتو بشأن الضمانات الأمنية - في الفترة من 9 إلى 10 يناير، نوقشت هذه المسألة في جنيف في اجتماعات مع الولايات المتحدة، في 12 يناير خلال اجتماع مجلس روسيا -الناتو. وفي 13 يناير تمت مناقشة الموضوع في موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

المصدر: نوفوستي