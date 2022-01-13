لافروف: المفاوضات مع أمريكا بشأن الضمانات الأمنية جرت وفقا لتوقعاتنا
Sputnik
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ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المفاوضات التي أجرتها بلاده مع الولايات المتحدة بشأن مبادرة الضمانات الأمنية جرت وفقا لتوقعات موسكو.
وقال لافروف إن الغرب في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة أثبت سعيه للهيمنة في العالم، غير أن نبرة هذه المشاورات كانت مهنية، ما يبعث على الأمل في أنه سيقيم نتائج هذه الاجتماعات في المستقبل.
يتبع..
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