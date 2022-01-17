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بيسكوف: استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى بكين

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بيسكوف: استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى بكين
Sputnik
الكرملين
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بكين في بداية فبراير القادم لا تزال مستمرة.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يتم الإعداد للزيارة. وتتم التحضيرات لها في ظروف صعبة للغاية. ويبدي رفاقنا الصينيون، بالطبع، أقصى قدر من الاهتمام لضمان السلامة الصحية. بهذا الصدد ظهرت متطلبات إضافية لضمان السلامة الصحية والتي نناقشها مع شركائنا الصينيين".

كما عبر عن أمله بأن "كل شيء سيتم وفق الخطة" بغض النظر عن انتشار متحور "أوميكرون" في العالم".

وتابع: "على الأقل نحن نستعد".

المصدر: تاس

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