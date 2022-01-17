بيسكوف: استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى بكين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6q1
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بكين في بداية فبراير القادم لا تزال مستمرة.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يتم الإعداد للزيارة. وتتم التحضيرات لها في ظروف صعبة للغاية. ويبدي رفاقنا الصينيون، بالطبع، أقصى قدر من الاهتمام لضمان السلامة الصحية. بهذا الصدد ظهرت متطلبات إضافية لضمان السلامة الصحية والتي نناقشها مع شركائنا الصينيين".
كما عبر عن أمله بأن "كل شيء سيتم وفق الخطة" بغض النظر عن انتشار متحور "أوميكرون" في العالم".
وتابع: "على الأقل نحن نستعد".
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.