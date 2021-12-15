الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أنه سيحضر حفل افتتاح أولمبياد بكين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبوله دعوة نظيره الصيني شي جين بينغ، لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" وذلك خلال المحادثات الافتراضية بين الطرفين اليوم الأربعاء

وأبدى بوتين تطلعه إلى زيارة بكين في فبراير بغية لقاء شي، وحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، مشددا على أن روسيا والصين تدعمان إحداهما الأخرى دائما فيما يخص التعاون الرياضي، بما في ذلك رفض أي محاولات لتسييس الرياضة.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان.

إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.

وحذرت الصين سابقا في أعقاب ذلك من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها.

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

وبهذه المناسبة ستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.

المصدر:RT