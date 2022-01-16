بركان يتسبب بغرق امرأتين على بعد 10 آلاف كيلومتر منه

أعلنت خدمات الطوارئ في بيرو يوم الأحد أن امرأتين جرفتهما مياه المحيط شمالي البلاد حيث تشكلت موجات عارمة أعقبت ثوران بركان تونغا على بعد أكثر من 10 آلاف كيلومتر.

وغرقت المرأتان يوم السبت في لامباييك بعدما أغلقت حكومة بيرو يوم السبت 22 ميناء على المحيط الهادئ شمال ووسط البلاد بسبب الأمواج، حسب "فرانس برس".

وقال مركز عمليات الطوارئ الوطنية إن الموجات القوية بشكل غير عادي ترجع إلى النشاط البركاني في شمال نوكوالوفا بتونغا.

وكان ثوران بركان هانغ تونغا هونغ هاباي يوم السبت قويا لدرجة أنه شعر به في عدة أماكن حول العالم، علما أنه أثار موجات مد في المحيط الهادئ.

جدير بالذكر أن جنوب بيرو سجل فيضانات خفيفة في بعض المناطق الساحلية حيث كان هناك عشرات الأشخاص بحاجة إلى الإنقاذ.

أما في منتجع بيسكو السياحي غمرت مياه البحر المطاعم الواقعة على الشاطئ.

المصدر: وكالات