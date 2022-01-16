أمين عام معاهدة الأمن الجماعي لـRT: أستبعد تجدد الاضطرابات بكازاخستان

استبعد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، احتمال اندلاع موجة جديدة من أعمال الشغب في كازاخستان.

وشدد في مقابلة مع RT، على أن الوضع في كازاخستان، بات تحت السيطرة.

وأضاف: "لن أتحدث عن وجود مخاطر لمحاولة الانتقام على الفشل أو اندلاع اضطربات جديدة. أنا متأكد عمليا أن هذا مستحيل، لأن الوضع بات تحت السيطرة. ويجري عمل كبير حاليا لسبر وكشف الصورة كاملة لما حدث، وتحديد جميع المشاركين. وعلى أساس ذلك، سيتم اتخاذ التدابير في إطار قانون جمهورية كازاخستان".

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وشدد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، على أن الجميع خرجوا بالاستنتاجات اللازمة من هذا الوضع، ليس فقط شعب كازخستان بل وقيادة البلاد كذلك.

المصدر:RT